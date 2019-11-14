Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.
Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29
МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський.
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:29
Беня размечтался, и начал бредить.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:50
Re: МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом.
Чорта лисого
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:06
Цілком реально.
При цьому НБУ повинно вивисти весь рефінанс з ПРивата...оголосити про порушення нормативів і повторно ввести ТА. З дотриманням Законів знову націоналізувати ПРиват.
Тому і хоче Вуйцьо звалити Смолія.
Стогне Ненька УКраїна вже під цими олігархами.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 14:38
Украина уже много лет подряд стабильно увеличивает долг на 2-3 миллиарда долларов в год. Просто в этом году решили наконец перейти на внутренние гривневые долги, вместо более рискованных долларовых внешних. Вот сумасшедшие и возбудились.
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:26
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:33
Витька,извинись,я всё прощу
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