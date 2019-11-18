|
|
|
За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні вихідних Кабмін прийняв рішення про зняття обмеження на зростання тарифів на тепло і гарячу воду. На думку експертів, це перші тривожні дзвіночки перед черговою хвилею підвищення тарифів для українців.
Дивися повний текст За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, – експерти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92014
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:34
Это только мне кажется, что идет нагнетание обстановки перед Новым Годом?
Реванш Порошенко готовится?.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:45
zloy_ukr Кабмін прийняв рішення але Порох винуватий. С*ка, геніально. Якщо одного дня не встане, це також Порох буде?
-
farynator2008
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 11.11.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:53
farynator2008 Мне тоже не нравится, что отменили популистское решение Гроси о 1400грн. Удивительно, как долго оно продержалось, и это невзирая на то, что оно никогда не работало.
Не вижу предлога поднимать истерику по непонятному, и необоснованному цифрами поводу. Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|79
|
|
|8
|349
|
|
|2
|142
|
|