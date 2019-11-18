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За два місяці тарифи на
комуналку зростуть на 35%, –...

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:33

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні вихідних Кабмін прийняв рішення про зняття обмеження на зростання тарифів на тепло і гарячу воду. На думку експертів, це перші тривожні дзвіночки перед черговою хвилею підвищення тарифів для українців.

Дивися повний текст За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, – експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:34

Это только мне кажется, что идет нагнетание обстановки перед Новым Годом?
Реванш Порошенко готовится?.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:45

zloy_ukr Кабмін прийняв рішення але Порох винуватий. С*ка, геніально. Якщо одного дня не встане, це також Порох буде?
farynator2008
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:53

farynator2008 Мне тоже не нравится, что отменили популистское решение Гроси о 1400грн. Удивительно, как долго оно продержалось, и это невзирая на то, что оно никогда не работало.
Не вижу предлога поднимать истерику по непонятному, и необоснованному цифрами поводу. Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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