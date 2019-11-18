|
|
|
За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні вихідних Кабмін прийняв рішення про зняття обмеження на зростання тарифів на тепло і гарячу воду. На думку експертів, це перші тривожні дзвіночки перед черговою хвилею підвищення тарифів для українців.
Дивися повний текст За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, – експерти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92015
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:34
Это только мне кажется, что идет нагнетание обстановки перед Новым Годом?
Реванш Порошенко готовится?.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:45
zloy_ukr Кабмін прийняв рішення але Порох винуватий. С*ка, геніально. Якщо одного дня не встане, це також Порох буде?
-
farynator2008
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 11.11.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:53
farynator2008 Мне тоже не нравится, что отменили популистское решение Гроси о 1400грн. Удивительно, как долго оно продержалось, и это невзирая на то, что оно никогда не работало.
Не вижу предлога поднимать истерику по непонятному, и необоснованному цифрами поводу. Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:59
Президент попередив кабінет міністрів про зниження цін на комунальні служби, якщо піднімуть ціни, розпустить кабінет міністрів за свою незграбність і не професіоналізм .
-
kondryksergiy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:56
zloy_ukr написав:
Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.
пока пенсии будут такими что и на продукты не хватает, будут и субсидии. а пока будут субсидии - будет и бардак. вывод - бардак будет постоянно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7728 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:08
Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))
-
bublik_ltd
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 24.11.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:15
bublik_ltd написав:
Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))
Так пока ни о чем, никто ничего сегодня не поднимает, и кто насколько поднимет еще никто толком не знает. Поэтому данная статья видится как бессвязный набор цифр. Электроэнергия с 1 января в 2 раза, газ за два месяца на 35 процентов. Могу поспорить, что таких цифр точно не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13654
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3768 раз.
- Подякували: 5568 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|84
|
|
|8
|349
|
|
|2
|142
|
|