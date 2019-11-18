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За два місяці тарифи на
комуналку зростуть на 35%, –...

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:33

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні вихідних Кабмін прийняв рішення про зняття обмеження на зростання тарифів на тепло і гарячу воду. На думку експертів, це перші тривожні дзвіночки перед черговою хвилею підвищення тарифів для українців.

Дивися повний текст За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, – експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:34

Это только мне кажется, что идет нагнетание обстановки перед Новым Годом?
Реванш Порошенко готовится?.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:45

zloy_ukr Кабмін прийняв рішення але Порох винуватий. С*ка, геніально. Якщо одного дня не встане, це також Порох буде?
farynator2008
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:53

farynator2008 Мне тоже не нравится, что отменили популистское решение Гроси о 1400грн. Удивительно, как долго оно продержалось, и это невзирая на то, что оно никогда не работало.
Не вижу предлога поднимать истерику по непонятному, и необоснованному цифрами поводу. Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:59

Президент попередив кабінет міністрів про зниження цін на комунальні служби, якщо піднімуть ціни, розпустить кабінет міністрів за свою незграбність і не професіоналізм .
kondryksergiy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:56

Re: За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

  zloy_ukr написав:Пока будут субсидии, такой бардак будет постоянно.

пока пенсии будут такими что и на продукты не хватает, будут и субсидии. а пока будут субсидии - будет и бардак. вывод - бардак будет постоянно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:08

Re: За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:15

  bublik_ltd написав:Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))


Так пока ни о чем, никто ничего сегодня не поднимает, и кто насколько поднимет еще никто толком не знает. Поэтому данная статья видится как бессвязный набор цифр. Электроэнергия с 1 января в 2 раза, газ за два месяца на 35 процентов. Могу поспорить, что таких цифр точно не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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