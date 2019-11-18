За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:06
Гадание на кофейной гуще-с 1 января заканчивается спец.обязательства правительства удерживать цену на электоэнергию на сегодняшнем уровне,думаю,что продлевать это ограничение никто не будет и цена будет рыночной и одинаковой для всех,а она зависит от количества работающих атомных блоков,наличия дождей и воды для гидростанций и даже безоблачных и ветреных дней для солнечных и ветростанций! Сейчас цена на рынке электроэнергии бывает ниже установленной для населения и что можно прогнозировать??Цена газа на рынке Европы зимой поднимается и зависит от холодов,безаварийности транзита и др. факторов,а мы уже привязаны к этому рынку!
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borzol
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