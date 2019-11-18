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За два місяці тарифи на
комуналку зростуть на 35%, –...

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:44

  kondryksergiy написав:Президент попередив кабінет міністрів про зниження цін на комунальні служби, якщо піднімуть ціни, розпустить кабінет міністрів за свою незграбність і не професіоналізм .

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:06

Гадание на кофейной гуще-с 1 января заканчивается спец.обязательства правительства удерживать цену на электоэнергию на сегодняшнем уровне,думаю,что продлевать это ограничение никто не будет и цена будет рыночной и одинаковой для всех,а она зависит от количества работающих атомных блоков,наличия дождей и воды для гидростанций и даже безоблачных и ветреных дней для солнечных и ветростанций! Сейчас цена на рынке электроэнергии бывает ниже установленной для населения и что можно прогнозировать??Цена газа на рынке Европы зимой поднимается и зависит от холодов,безаварийности транзита и др. факторов,а мы уже привязаны к этому рынку!
borzol
 
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