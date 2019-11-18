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За два місяці тарифи на
комуналку зростуть на 35%, –...

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:44

  kondryksergiy написав:Президент попередив кабінет міністрів про зниження цін на комунальні служби, якщо піднімуть ціни, розпустить кабінет міністрів за свою незграбність і не професіоналізм .

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:06

Гадание на кофейной гуще-с 1 января заканчивается спец.обязательства правительства удерживать цену на электоэнергию на сегодняшнем уровне,думаю,что продлевать это ограничение никто не будет и цена будет рыночной и одинаковой для всех,а она зависит от количества работающих атомных блоков,наличия дождей и воды для гидростанций и даже безоблачных и ветреных дней для солнечных и ветростанций! Сейчас цена на рынке электроэнергии бывает ниже установленной для населения и что можно прогнозировать??Цена газа на рынке Европы зимой поднимается и зависит от холодов,безаварийности транзита и др. факторов,а мы уже привязаны к этому рынку!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:02

Украина на газу ,зато украинцы за газ платят в три дорога . Да было было . Ну это абзац !
witlov8
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:03

Беда в том,что население уже 20 лет считает,что счётчики ставить невыгодно. У меня стоят, счетчики на газ,воду,электричество (трёхзонный). Газ я купил по программе "Газ про запас". И тарифы на коммуналку в Украине по прежнему дешевле,чем где бы то не было. Но население продолжает жить с коммунизмом в голове...
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:22

зробимо їх разом!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:32

Все правильно екперти рахують...З 01 січня 2020 р. відміняється ПСО для "Нафтогазу" і ціна на газ для населення буде прирівняна до ціни для промисловості...Нагадую , рік тому (в теплу пору) ціни "для промисловості" були майже 12 грн/м3 , а в "холодну" - майже 14 грн/м3...Збільшиться також вартість транспортування газу і платити за нього буде потрібно незалежно від того , споживали ви газ чи ні (так звана абонпалата)..Зростуть відповідно і тарифи на опалення і гарячу воду (десь на 40%)...А недавно Урядом було скасовано постанову , якою встановлювалися межі граничної вартості тепла і гарячої води для населення міст...Тобто , зараз стали повністю вільними (ринковими) тарифи на опалення і гарячу воду...З Нового року вільною (ринковою) стане ціна газу...А за певний період такою ж вільною (ринковою) стане ціна і електроенергії...От така "проза життя"))) Ну а якщо ви ще очікуєте "манни зеленої" - то це ваша особиста справа , і до формування цін на енергоносії , вона ніякого стосунку не має...Тому раджу не очікувати "зе-манни" , а готуватися до "реалу"...А він буде зовсім не таким , як вам обіцяв Зе-голобородько )))
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:42

Зарплату Коболеву наверное подняли в два раза. Все дружно оплачивать новую яхту Ахметова и конечно же зеле надо заработать, он что зря столько врал , чтобы к власти добраться?
polwaker2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:50

  papirosnikotinys написав:Все правильно екперти рахують...З 01 січня 2020 р. відміняється ПСО для "Нафтогазу" і ціна на газ для населення буде прирівняна до ціни для промисловості...Нагадую , рік тому (в теплу пору) ціни "для промисловості" були майже 12 грн/м3 , а в "холодну" - майже 14 грн/м3...Збільшиться також вартість транспортування газу і платити за нього буде потрібно незалежно від того , споживали ви газ чи ні (так звана абонпалата)..Зростуть відповідно і тарифи на опалення і гарячу воду (десь на 40%)...А недавно Урядом було скасовано постанову , якою встановлювалися межі граничної вартості тепла і гарячої води для населення міст...Тобто , зараз стали повністю вільними (ринковими) тарифи на опалення і гарячу воду...З Нового року вільною (ринковою) стане ціна газу...А за певний період такою ж вільною (ринковою) стане ціна і електроенергії...От така "проза життя"))) Ну а якщо ви ще очікуєте "манни зеленої" - то це ваша особиста справа , і до формування цін на енергоносії , вона ніякого стосунку не має...Тому раджу не очікувати "зе-манни" , а готуватися до "реалу"...А він буде зовсім не таким , як вам обіцяв Зе-голобородько )))

Так что, возвращаем "порошковую манну"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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