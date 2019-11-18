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За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:09
igor_egor202 написав:
Беда в том,что население уже 20 лет считает,что счётчики ставить невыгодно. У меня стоят, счетчики на газ,воду,электричество (трёхзонный). Газ я купил по программе "Газ про запас". И тарифы на коммуналку в Украине по прежнему дешевле,чем где бы то не было. Но население продолжает жить с коммунизмом в голове...
простите, а причем здесь счетчки к тарифам за единицу топлива? про самые низкие тарифы в Украине не надо ля-ля, есть гугл.. последнее предложение, так вообще плевок.
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optyma33
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:21
optyma33 написав: bublik_ltd написав:
Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))
ну так тогда нужно на 350% повышать, чтобы не заметили,а не на жалкие 35%.
Якась брехня. Коли таке було? І по курсу долара $ ? 600% зеботів?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:49
Чтоб вы удавились такими законами
к
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vitalijkrom28
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:55
а может такое быть - цена газа привязан к долл? правильно?
Значит если грина и дальше будет укреплятся, а цена газа на мировых рынках снижатся - то и за коммуналку будем платить меньше - правильно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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