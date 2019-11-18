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За два місяці тарифи на
комуналку зростуть на 35%, –...

За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:09

  igor_egor202 написав:Беда в том,что население уже 20 лет считает,что счётчики ставить невыгодно. У меня стоят, счетчики на газ,воду,электричество (трёхзонный). Газ я купил по программе "Газ про запас". И тарифы на коммуналку в Украине по прежнему дешевле,чем где бы то не было. Но население продолжает жить с коммунизмом в голове...

простите, а причем здесь счетчки к тарифам за единицу топлива? про самые низкие тарифы в Украине не надо ля-ля, есть гугл.. последнее предложение, так вообще плевок.
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:21

  optyma33 написав:
  bublik_ltd написав:Когда Порошенко с Яценюком подняли цену на газ для населения на 600% одномоментно, а на свет в сговоре с Ахметовым на 350% все молчали а тут аж на 35% поднимают, караул ))
ну так тогда нужно на 350% повышать, чтобы не заметили,а не на жалкие 35%.


Якась брехня. Коли таке було? І по курсу долара $ ? 600% зеботів?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:49

Чтоб вы удавились такими законами
к
vitalijkrom28
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:55

а может такое быть - цена газа привязан к долл? правильно?
Значит если грина и дальше будет укреплятся, а цена газа на мировых рынках снижатся - то и за коммуналку будем платить меньше - правильно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:21

Re: За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

Виктор Скаршевский - пророссийский псевдоэксперт, имеющий прошлое в ж*поблоке и периодически мелькающий на медведчуковских каналах с рабиновичем и прочими коллаборантами.

"Из-за сезонных факторов и курса правительства на девальвацию национальной валюты, к концу года курс доллара превысит отметку в 30 гривен.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Виктор Скаршевский" - 2017 год

"Провальная экономическая политика постоянно держит Украину в шаге от дефолта, уверяют экономисты. Такая политика обрекает нашу страну быть бедным государством, страной с сырьевой и монополизированной экономикой. Эксперты уверяют, что девальвации национальной валюты будут случаться у нас постоянно, и курс 30-32 грн за доллар - это не предел. О том, какие основные факторы влияют на экономику Украины, и что будет с курсом гривны осенью, корреспонденту ГолосUA рассказал экономист Виктор Скаршевский." - 2018

этот постоянно кормит свое стадо прогнозами и даже когда они не сбываются, это никого не смущает ибо емкость памяти целевой аудитории - как у аквариумных рыбок.
galex
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