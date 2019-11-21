За два місяці тарифи на комуналку зростуть на 35%, –...

Додано: Пон 25 лис, 2019 00:21

Виктор Скаршевский - пророссийский псевдоэксперт, имеющий прошлое в ж*поблоке и периодически мелькающий на медведчуковских каналах с рабиновичем и прочими коллаборантами.



"Из-за сезонных факторов и курса правительства на девальвацию национальной валюты, к концу года курс доллара превысит отметку в 30 гривен.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Виктор Скаршевский" - 2017 год



"Провальная экономическая политика постоянно держит Украину в шаге от дефолта, уверяют экономисты. Такая политика обрекает нашу страну быть бедным государством, страной с сырьевой и монополизированной экономикой. Эксперты уверяют, что девальвации национальной валюты будут случаться у нас постоянно, и курс 30-32 грн за доллар - это не предел. О том, какие основные факторы влияют на экономику Украины, и что будет с курсом гривны осенью, корреспонденту ГолосUA рассказал экономист Виктор Скаршевский." - 2018



этот постоянно кормит свое стадо прогнозами и даже когда они не сбываются, это никого не смущает ибо емкость памяти целевой аудитории - как у аквариумных рыбок.