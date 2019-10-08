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Google переведе Android
на чистий Linux

Google переведе Android на чистий Linux
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:56

Google переведе Android на чистий Linux

Пропонуємо до обговорення:
Мобільна операційна система Android використовує спеціальну версію ядра Linux, яка піддалася ряду змін з боку виробників заліза для смартфонів

Дивися повний текст Google переведе Android на чистий Linux.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:56

Ще один довід за те, щоб викинути Windows з домашнього компьютера і перейти на Linux.
Sergius
 
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