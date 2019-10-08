Мобільна операційна система Android використовує спеціальну версію ядра Linux, яка піддалася ряду змін з боку виробників заліза для смартфонів
Дивися повний текст Google переведе Android на чистий Linux.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 14:56
Google переведе Android на чистий Linux
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google переведе Android на чистий Linux.
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:56
Ще один довід за те, щоб викинути Windows з домашнього компьютера і перейти на Linux.
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