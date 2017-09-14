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Скільки ФОП будуть
платити за співробітників

Скільки ФОП будуть платити за співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

Скільки ФОП будуть платити за співробітників

Пропонуємо до обговорення:
У новому держбюджеті мінімальна зарплата вказана 4723 грн.

Дивися повний текст Скільки ФОП будуть платити за співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

По моему страдают фигней.
ФЛП за себя платят 42% от минималки.
За рабочего нужно платить 18+1,5+22 = 41,5%
Даже если налоговая и загонит всех в стойло по официально работающим, то ФЛП все рано будет их оформлять по минималке.

Очень много таких что выполняют разную работу. Дядя Ваня продает краску, дядя Петя ее доставляет по адресу заказчику. А дядя Вася этой краской красит стены.
Как я вижу, что они все должны зарегистрироваться как отдельные ФЛП.
Государство же видит что дядя Ваня должен официально взять на работу и Петю и Васю. По моему ему проще их обоих послать куда подальше. Краску все равно будут покупать. Он просто идет на помощь клиенту создать удобство в быстром поиске доставщика и маляра.

И таких аналогий тьма.

Я например реализую товар по всех Украине. Многие не могут самостоятельно справиться с подключением, спрашивают мастера в их городе. Чтобы пойти на помощь клиенту я нахожу им мастера через интернет. Чтобы потом не искать повторно мастера для других клиентов, я тел. этого мастера сохраняю и даю его следующим. Вот государство считает, что я должен оформить мастеров в других городах. Лично я считаю, что мастера должны оформиться как отдельные ФЛП. Если нет, то идут лесом все эти мастера и клиент будет самостоятельно искать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:16

Re: Скільки ФОП будуть платити за співробітників

Чем больше рассуждений от "зелени" , тем виднее их умственная недоразвитость. Или специально уничтожают страну для каких-то целей под чьим-то теневым руководством.
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
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