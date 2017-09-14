Скільки ФОП будуть платити за співробітників

Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

По моему страдают фигней.

ФЛП за себя платят 42% от минималки.

За рабочего нужно платить 18+1,5+22 = 41,5%

Даже если налоговая и загонит всех в стойло по официально работающим, то ФЛП все рано будет их оформлять по минималке.



Очень много таких что выполняют разную работу. Дядя Ваня продает краску, дядя Петя ее доставляет по адресу заказчику. А дядя Вася этой краской красит стены.

Как я вижу, что они все должны зарегистрироваться как отдельные ФЛП.

Государство же видит что дядя Ваня должен официально взять на работу и Петю и Васю. По моему ему проще их обоих послать куда подальше. Краску все равно будут покупать. Он просто идет на помощь клиенту создать удобство в быстром поиске доставщика и маляра.



И таких аналогий тьма.



Я например реализую товар по всех Украине. Многие не могут самостоятельно справиться с подключением, спрашивают мастера в их городе. Чтобы пойти на помощь клиенту я нахожу им мастера через интернет. Чтобы потом не искать повторно мастера для других клиентов, я тел. этого мастера сохраняю и даю его следующим. Вот государство считает, что я должен оформить мастеров в других городах. Лично я считаю, что мастера должны оформиться как отдельные ФЛП. Если нет, то идут лесом все эти мастера и клиент будет самостоятельно искать.