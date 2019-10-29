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У яких випадках не можуть
відмовити в прийомі на роботу

У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11

У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сказано в "Законе":https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n78 Украины "Про зайнятість населення".

Дивися повний текст У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11

Да Вы вообще охренели!!! Как это не отказывать по языковому признаку? У нас сфера обслуживания должна вестись на каком языке согласно ЗАКОНА? А претендент не знает украинского. А потом на меня штрафы? Идите на ...!
Дилетант
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