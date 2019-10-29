У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу

Додано: Пон 25 лис, 2019 06:55

А вот я принципиально не беру на работу женщин. Обосную. Молодые без семьи и детей вместо работы всё время сидят в соцсетях. С детьми- вообще катастрофа! Там проблемы каждый день. То ребенок заболел, то не с кем оставить, то из садика позвонили и надо срочно ехать и тд. и тп. А тётеньки в возрасте возвращаются в стадию молодых (в своем нестабильном разуме) и снова постоянные соцсети, интернет знакомства, везде фотографии со школы или максимум с первого курса института.... Нет, не могут они полноценно работать. Там все мысли в другом месте у 90%. И спрашивается, почему это должно быть моей постоянной проблемой? Пусть от них страдают мужья, родители, кошки, ну или всё равно кто, а я за это денег платить не буду и точка.