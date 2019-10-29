Об этом сказано в "Законе":https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n78 Украины "Про зайнятість населення".
Дивися повний текст У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11
У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких випадках не можуть відмовити в прийомі на роботу.
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11
Да Вы вообще охренели!!! Как это не отказывать по языковому признаку? У нас сфера обслуживания должна вестись на каком языке согласно ЗАКОНА? А претендент не знает украинского. А потом на меня штрафы? Идите на ...!
Додано: Пон 25 лис, 2019 06:55
А вот я принципиально не беру на работу женщин. Обосную. Молодые без семьи и детей вместо работы всё время сидят в соцсетях. С детьми- вообще катастрофа! Там проблемы каждый день. То ребенок заболел, то не с кем оставить, то из садика позвонили и надо срочно ехать и тд. и тп. А тётеньки в возрасте возвращаются в стадию молодых (в своем нестабильном разуме) и снова постоянные соцсети, интернет знакомства, везде фотографии со школы или максимум с первого курса института.... Нет, не могут они полноценно работать. Там все мысли в другом месте у 90%. И спрашивается, почему это должно быть моей постоянной проблемой? Пусть от них страдают мужья, родители, кошки, ну или всё равно кто, а я за это денег платить не буду и точка.
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:05
У вас вакансии только вахтеров видимо
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:46
Странная статья.
Никакой работодатель не озвучивает список причин почему его не приняли и что не подошло, какому-то кандидатишке навыки которого не соответствуют высоким требованиям компании.
Максимум позвонят и сообщат что отдали предпочтения другому кандидатую
Как правило работодатель даже не удосуживается перезвонить и вообще что-то сообщать.
Где живут такие люди которые пишут такие статьи, в каком государстве и на какой территории - непонятно.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:56
Ерунда конечно псевдолиберальная.
Нездоровый даже на вид человек вряд ли сможет работать грузчиком, не наблюдал женщин электриков, языковый вопрос тоже важен, везде есть свои нюансы.
Я зарекся брать женщин до 40 на работу, это не работа, а мучение обычно, мучение для работодателя.
Если было бы как в США, сколько там неделя до родов, неделя после родов, ограничения определенные по отсутствию из-за болезни и тд, тогда можно еще рассматривать особо ценных, а так государство свалило свои проблемы на работодателей и еще угрожает.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:09
Совок у нас никогда не вымрет. Зачем эти все ограничения ? Чтоб потерять время соискателя и работодателя? Любому понятно, что кандидат получит ответ "мы вам перезвоним". Другое дело, это дает возможность пропихивать своих в гос конторы и в случае аудита, при вопросе "чего вы взяли на должность грузчика беременную женщину", можно сослаться на это.
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