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Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту.
Дивися повний текст Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ
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