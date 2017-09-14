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Скільки українців купують дешеві
ліки за новою програмою МОЗ

Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:16

Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту.

Дивися повний текст Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:16

У нас только 1.5 млн имеют право на бесплатные лекарства? Это что, персональные пенсионеры? А остальные 10 млн пенсионеров не вышли рылом?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:27

  welmexplus написав:У нас только 1.5 млн имеют право на бесплатные лекарства? Это что, персональные пенсионеры? А остальные 10 млн пенсионеров не вышли рылом?

Остальные пенсионеры, такие как я, условно здоровые и им нафиг не нужны лекарства из списка. Вот от витаминов и дарсила я не отказался бы, но их нет в списке.
avk
 
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