Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту.
Дивися повний текст Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:16
Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ
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Дивися повний текст Скільки українців купують дешеві ліки за новою програмою МОЗ.
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:16
У нас только 1.5 млн имеют право на бесплатные лекарства? Это что, персональные пенсионеры? А остальные 10 млн пенсионеров не вышли рылом?
Додано: Пон 25 лис, 2019 08:27
Остальные пенсионеры, такие как я, условно здоровые и им нафиг не нужны лекарства из списка. Вот от витаминов и дарсила я не отказался бы, но их нет в списке.
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