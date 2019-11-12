Україні необхідно розробити спеціальний план з подолання наслідків можливої кризи світової економіки в наступному році.
Дивися повний текст Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про наслідки для України.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:22
Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про...
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Дивися повний текст Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про наслідки для України.
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:23
Ничего страшного, Украина уже 28 лет в кризисе. Ну сократится чутка население, территория, ну победнеем еще немножко, уже не впервой. Хотя Володя своим избирателям обещал недопустить такого))
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