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Якщо раптом економічна криза:
експерт розповів про...

Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:22

Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно розробити спеціальний план з подолання наслідків можливої кризи світової економіки в наступному році.

Дивися повний текст Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про наслідки для України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:23

Ничего страшного, Украина уже 28 лет в кризисе. Ну сократится чутка население, территория, ну победнеем еще немножко, уже не впервой. Хотя Володя своим избирателям обещал недопустить такого))
optyma33
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