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Україна і Чехія проведуть паралельний аудит щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:23
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата та Вищий аудиторський офіс Чехії планують провести паралельний міжнародний аудит щодо забезпечення прав трудових мігрантів. Аудит дозволить зрозуміти, скільки українців перебуває та працює в Чехії.
Дивися повний текст Україна і Чехія проведуть паралельний аудит щодо українських заробітчан
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