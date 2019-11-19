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Україна і Чехія проведуть
паралельний аудит щодо...

Україна і Чехія проведуть паралельний аудит щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:23

Україна і Чехія проведуть паралельний аудит щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата та Вищий аудиторський офіс Чехії планують провести паралельний міжнародний аудит щодо забезпечення прав трудових мігрантів. Аудит дозволить зрозуміти, скільки українців перебуває та працює в Чехії.

Дивися повний текст Україна і Чехія проведуть паралельний аудит щодо українських заробітчан.
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