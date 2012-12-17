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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56

Фінансовий гуру Finance.UA

Шановні форумчани!

Безмежно вдячні Вам за активну участь та розвиток нашого форуму. Дякуємо, що ви завжди з нами! Ми дуже цінуємо ваш цінний вклад у форум Finance.UA, тому пропонуємо додатково до конкурсу форумчанин року провести ще один, обравши кращого із Вас у нашій сфері.

Умови конкурсу напрочуд прості. Саме Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.

Правила конкурсу

1. Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.

2. У голосуванні можуть приймати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2019 00:00. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2019 00:00 та має не менше 100 повідомлень на форумі.

4. Голосування проводиться з понеділка 25.11 00:00 по неділю 08.12 23:59:59. Повідомлення, що були написані поза вказаний період, враховуватись не будуть.

5. Важливо! У випадку виявлення участі в голосуванні клонів, всі голоси клонів ігноруються :!: .

6. Враховується тільки один голос від одного учасника, переголосування не враховується!

7. Після закінчення голосування (08.12 23:59:59) адміністрація підраховує голоси протягом 1-2 днів та оголошує переможця. Приз отримує той учасник конкурсу, хто отримає найбільше голосів.

8. Переможець отримає медаль та приз від Finance.UA. Приз буде приємним сюрпризом для переможця 8) !

Отож, друзі, боротьба в номінації ментор та звання фінансовий гуру Finance.UA офіційно розпочата :wink: . Бажаємо успіху та нехай переможе найкращий!


Р. S. Особлива подяка за ідею конкурсу та реалізацію - Квесторе_поверніться та Faceless.

Велике прохання до всіх учасників конкурсу дотримуватися в цій темі загальних правил форуму та обійтися без образ та хамства, оффтопу. Дякуємо за розуміння!
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