Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56

Безмежно вдячні Вам за активну участь та розвиток нашого форуму. Дякуємо, що ви завжди з нами! Ми дуже цінуємо ваш цінний вклад у форум Finance.UA, тому пропонуємо додатково до конкурсу форумчанин року провести ще один, обравши кращого із Вас у нашій сфері.Умови конкурсу напрочуд прості. Саме Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.1. Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.2. У голосуванні можуть приймати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2019 00:00. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2019 00:00 та має не менше 100 повідомлень на форумі.4. Голосування проводиться з понеділка 25.11 00:00 по неділю 08.12 23:59:59. Повідомлення, що були написані поза вказаний період, враховуватись не будуть.5.У випадку виявлення участі в голосуванні клонів, всі голоси клонів ігноруються6. Враховується тільки один голос від одного учасника, переголосування не враховується!7. Після закінчення голосування (08.12 23:59:59) адміністрація підраховує голоси протягом 1-2 днів та оголошує переможця. Приз отримує той учасник конкурсу, хто отримає найбільше голосів.8. Переможець отримає медаль та приз від Finance.UA. Приз буде приємним сюрпризом для переможцяОтож, друзі, боротьба в номінації ментор та звання фінансовий гуру Finance.UA офіційно розпочата. Бажаємо успіху та нехай переможе найкращий!Особлива подяка за ідею конкурсу та реалізацію - Квесторе_поверніться та Faceless.