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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56

Фінансовий гуру Finance.UA

Шановні форумчани!

Безмежно вдячні Вам за активну участь та розвиток нашого форуму. Дякуємо, що ви завжди з нами! Ми дуже цінуємо ваш цінний вклад у форум Finance.UA, тому пропонуємо додатково до конкурсу форумчанин року провести ще один, обравши кращого із Вас у нашій сфері.

Умови конкурсу напрочуд прості. Саме Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.

Правила конкурсу

1. Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.

2. У голосуванні можуть приймати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2019 00:00. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2019 00:00 та має не менше 100 повідомлень на форумі.

4. Голосування проводиться з понеділка 25.11 00:00 по неділю 08.12 23:59:59. Повідомлення, що були написані поза вказаний період, враховуватись не будуть.

5. Важливо! У випадку виявлення участі в голосуванні клонів, всі голоси клонів ігноруються :!: .

6. Враховується тільки один голос від одного учасника, переголосування не враховується!

7. Після закінчення голосування (08.12 23:59:59) адміністрація підраховує голоси протягом 1-2 днів та оголошує переможця. Приз отримує той учасник конкурсу, хто отримає найбільше голосів.

8. Переможець отримає медаль та приз від Finance.UA. Приз буде приємним сюрпризом для переможця 8) !

Отож, друзі, боротьба в номінації ментор та звання фінансовий гуру Finance.UA офіційно розпочата :wink: . Бажаємо успіху та нехай переможе найкращий!


Р. S. Особлива подяка за ідею конкурсу та реалізацію - Квесторе_поверніться та Faceless.

Велике прохання до всіх учасників конкурсу дотримуватися в цій темі загальних правил форуму та обійтися без образ та хамства, оффтопу. Дякуємо за розуміння!
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:37

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

Сибарит
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Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:39

Модератор

Половина моего голоса за Сибарит, половина за ZZZZZZ
Если что, так и посчитайте по 0,5 балла :D
Пишут часто и интересно, а это каждодневный труд.

Есть еще несколько человек очень интересных, но они пишут реже к сожалению, поэтому все будут на третьем месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:44

clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:45

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

akurt
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:49

Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)

Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:00

  zzzzzz написав:Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)

Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze

С плюсами конкурс никуда не делся
Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:03

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)

Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze

Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба


Может сделать как на Золотом мяче ?
1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место - 1 балл

Потому что крайне сложно определить, кто-то больше разбирается в банковских вопросах, кто-то в макроэкономике.
Плюс мне кажется так гораздо интереснее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:08

Faceless
А, можливо, варто топ-3 (і відповідно +3, +2, +1 бал)?

Тут важко навіть трьох найкращих визначити, настільки багато гідних колег, а ви хочете ТОП-1!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:08

  freeze написав:
  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Извините что я тут со своими идеями ))
А не будет ли проще посчитать какой форумчнин получил больше всего "+" за 2019 год ?)

Если моя идея не подходит, тогда
IMPRINTER, Сибарит, freeze

Определитесь, пожалуйста. К freeze та же просьба


Может сделать как на Золотом мяче ?
1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место - 1 балл

Потому что крайне сложно определить, кто-то больше разбирается в банковских вопросах, кто-то в макроэкономике.
Плюс мне кажется так гораздо интереснее.

Не, с баллами - тогда надо чтобы все голосовали так же, тремя кандидатами. Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три
Faceless
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