Шановні форумчани!
Безмежно вдячні Вам за активну участь та розвиток нашого форуму. Дякуємо, що ви завжди з нами! Ми дуже цінуємо ваш цінний вклад у форум Finance.UA, тому пропонуємо додатково до конкурсу форумчанин року провести ще один, обравши кращого із Вас у нашій сфері.
Умови конкурсу напрочуд прості. Саме Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.
Правила конкурсу
1. Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
2. У голосуванні можуть приймати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2019 00:00. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.
3. Голосом вважається повідомлення у цій темі з чітким нікнеймом кандидата. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2019 00:00 та має не менше 100 повідомлень на форумі.
4. Голосування проводиться з понеділка 25.11 00:00 по неділю 08.12 23:59:59. Повідомлення, що були написані поза вказаний період, враховуватись не будуть.
5. Важливо! У випадку виявлення участі в голосуванні клонів, всі голоси клонів ігноруються .
6. Враховується тільки один голос від одного учасника, переголосування не враховується!
7. Після закінчення голосування (08.12 23:59:59) адміністрація підраховує голоси протягом 1-2 днів та оголошує переможця. Приз отримує той учасник конкурсу, хто отримає найбільше голосів.
8. Переможець отримає медаль та приз від Finance.UA. Приз буде приємним сюрпризом для переможця !
Отож, друзі, боротьба в номінації ментор та звання фінансовий гуру Finance.UA офіційно розпочата . Бажаємо успіху та нехай переможе найкращий!
Р. S. Особлива подяка за ідею конкурсу та реалізацію - Квесторе_поверніться та Faceless.
Велике прохання до всіх учасників конкурсу дотримуватися в цій темі загальних правил форуму та обійтися без образ та хамства, оффтопу. Дякуємо за розуміння!