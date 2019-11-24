Фінансовий гуру Finance.UA

Давайте так, раз уже начали.
Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл
Если кто-то двух - то по 0,5 балла
Если кто-то трех - то по 0,33 балла
Вроде всё честно, имхо.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:14
Давайте так, раз уже начали.
Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл
Если кто-то двух - то по 0,5 балла
Если кто-то трех - то по 0,33 балла
Вроде всё честно, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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