Давайте так, раз уже начали.
Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл
Если кто-то двух - то по 0,5 балла
Если кто-то трех - то по 0,33 балла
Вроде всё честно, имхо.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:14
Давайте так, раз уже начали.
Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл
Если кто-то двух - то по 0,5 балла
Если кто-то трех - то по 0,33 балла
Вроде всё честно, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:14
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:39
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:45
-если быть честным,но такого не было в условиях))
респект
тема без + ,как политика
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:55
віддаю голос за zzzzzz
+50грн !
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:06
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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