Фінансовий гуру Finance.UA

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: Пон 25 лис, 2019 10:14 Faceless написав: Не, с баллами - тогда надо чтобы все голосовали так же, тремя кандидатами. Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три Не, с баллами - тогда надо чтобы все голосовали так же, тремя кандидатами. Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три



Давайте так, раз уже начали.



Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл

Если кто-то двух - то по 0,5 балла

Если кто-то трех - то по 0,33 балла



Вроде всё честно, имхо. Давайте так, раз уже начали.Если кто-то указал одного человека, ему 1 баллЕсли кто-то двух - то по 0,5 баллаЕсли кто-то трех - то по 0,33 баллаВроде всё честно, имхо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13678 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3770 раз. Подякували: 5572 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 10:41 clientage patrikk Повідомлень: 112 З нами з: 25.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 11:38 clientage

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-если быть честным,но такого не было в условиях))

ihorkyiv написав: Голосую за Трібєку, Макса і Франта. Голосую за Трібєку, Макса і Франта.

респект -если быть честным,но такого не было в условиях))респект Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3181 З нами з: 03.12.14 Подякував: 380 раз. Подякували: 444 раз. Попередження: 1 Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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