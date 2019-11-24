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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:14

  Faceless написав:Не, с баллами - тогда надо чтобы все голосовали так же, тремя кандидатами. Ну если уж так тяжко выбрать, так и быть, можно делить голос на два/три


Давайте так, раз уже начали.

Если кто-то указал одного человека, ему 1 балл
Если кто-то двух - то по 0,5 балла
Если кто-то трех - то по 0,33 балла

Вроде всё честно, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:55

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:39

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:45

  Сибарит написав:Alfa_Bank

-если быть честным,но такого не было в условиях))
  ihorkyiv написав:Голосую за Трібєку, Макса і Франта.

респект :D
тема без + ,как политика :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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віддаю голос за zzzzzz
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