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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:25

mustbe
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ЛОБ
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:04

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Сибарит
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:12

Сибарит
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:47

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:55

  Мизантрóп написав:Однозначно akurt или Долярчик ,а может Libo - у него мощная аналитика по серебряным приборам.Пока определяюсь...

только акурт . :!: :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:29

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
ol_zy
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IMPRINTER
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 01:59

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

orest, Сибарит, zzzzzz
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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