Фінансовий гуру Finance.UA

IMPRINTER Ми ще багато пользи від нього поімєть зможемо.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 лис, 2019 02:36
IMPRINTER
IMPRINTER Ми ще багато пользи від нього поімєть зможемо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 26 лис, 2019 06:59
Сібаріт
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:45
Половину кандидатов вообще не знаю, так как не хожу в валютные темы.
Я бы предложил разделить этот конкурс на два:
1. Гуру по вопросам банков
2. Гуру по вопросам валюты
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:10
Вспомнился советский транспортный анекдот
- Ухо! Ухо!
- Поздно, прокомпостировали!
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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