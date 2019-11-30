Фінансовий гуру Finance.UA

Додано: Сер 27 лис, 2019 15:27

В каждом разделе есть свои гуру, всех их знают, и они являются гуру не первый год. По крайней мере, "первая тройка" в каждом разделе может быть выбрана практически единогласно. Поэтому за гуру голосовать считаю бессмысленным.

А вот отметить кого-то за "взнос в общее дело" - это можно и нужно.



По этому критерию я отдаю свой голос за mustbe за его онлайн-инструменты (курсы обмена, и следилка за эксимом).



Есть конечно, кого ещё стоит отметить, многие делились ценной инфой, давали советы, подсказывали. Но это скорее были отдельные эпизоды и во многом частные случаи.



А вот mustbe заморочился и создал инструменты, которые могут помогать многим буквально каждый день

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин