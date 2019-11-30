IMPRINTER Ми ще багато пользи від нього поімєть зможемо.
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 лис, 2019 02:36
IMPRINTER
IMPRINTER Ми ще багато пользи від нього поімєть зможемо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 26 лис, 2019 06:59
Сібаріт
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:45
Половину кандидатов вообще не знаю, так как не хожу в валютные темы.
Я бы предложил разделить этот конкурс на два:
1. Гуру по вопросам банков
2. Гуру по вопросам валюты
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:10
Вспомнился советский транспортный анекдот
- Ухо! Ухо!
- Поздно, прокомпостировали!
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:45
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
clientage
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:14
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:27
В каждом разделе есть свои гуру, всех их знают, и они являются гуру не первый год. По крайней мере, "первая тройка" в каждом разделе может быть выбрана практически единогласно. Поэтому за гуру голосовать считаю бессмысленным.
А вот отметить кого-то за "взнос в общее дело" - это можно и нужно.
По этому критерию я отдаю свой голос за mustbe за его онлайн-инструменты (курсы обмена, и следилка за эксимом).
Есть конечно, кого ещё стоит отметить, многие делились ценной инфой, давали советы, подсказывали. Но это скорее были отдельные эпизоды и во многом частные случаи.
А вот mustbe заморочился и создал инструменты, которые могут помогать многим буквально каждый день
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:38
Додано: Сер 27 лис, 2019 19:41
по 0.5 orest та zzzzzz
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
|