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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 02:36

IMPRINTER

IMPRINTER :P Ми ще багато пользи від нього поімєть зможемо. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Сібаріт
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:45

Половину кандидатов вообще не знаю, так как не хожу в валютные темы.
Я бы предложил разделить этот конкурс на два:
1. Гуру по вопросам банков
2. Гуру по вопросам валюты
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:10

  mustbe написав:Половину кандидатов вообще не знаю, так как не хожу в валютные темы.
Я бы предложил разделить этот конкурс на два:
1. Гуру по вопросам банков
2. Гуру по вопросам валюты


Вспомнился советский транспортный анекдот
- Ухо! Ухо!
- Поздно, прокомпостировали! :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:45

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

clientage
medeivalb
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:14

  medeivalb написав:clientage

До 8.12 ВАм ще 68 повідомлень не вистачає.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:27

В каждом разделе есть свои гуру, всех их знают, и они являются гуру не первый год. По крайней мере, "первая тройка" в каждом разделе может быть выбрана практически единогласно. Поэтому за гуру голосовать считаю бессмысленным.
А вот отметить кого-то за "взнос в общее дело" - это можно и нужно.

По этому критерию я отдаю свой голос за mustbe за его онлайн-инструменты (курсы обмена, и следилка за эксимом).

Есть конечно, кого ещё стоит отметить, многие делились ценной инфой, давали советы, подсказывали. Но это скорее были отдельные эпизоды и во многом частные случаи.

А вот mustbe заморочился и создал инструменты, которые могут помогать многим буквально каждый день
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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