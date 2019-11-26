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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:19
zzzzzz и очень рада что за понаеха никто из форумчан не голоснул
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choca
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:34
ZZZZZZ
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