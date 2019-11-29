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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:35
Сибарит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:54
А як тодi рахуватимуть, якщо людина два чи три нiки написала? Ну раз так, то тодi, крiм IMPRINTERа, ще clientage додаю...
угу...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:02
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:04
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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