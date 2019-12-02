не хитруй, КХ
взяв м'яч - п.. ч
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:19
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
не хитруй, КХ
взяв м'яч - п.. ч
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:30
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Намалюю,не бздо.Сам за себе можна по умовам між офумовами може й 0,(3) вистачить.Правила (умови) вже міняють по ходу гри.Нагадує країну,де живемо
Витька,извинись,я всё прощу
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