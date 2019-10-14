|
|
Ford навчився економити при обігріві салону електромобіля
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Охолодження або обігрів електромобіля скорочують його зарядку до 50%. Тому автовиробників дуже хвилює, як економити на опаленні салону. Ford пропонує висвітлювати салон червоним світлом!
Дивися повний текст Ford навчився економити при обігріві салону електромобіля
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92021
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:02
Знімати кондиціонером тепло з двигуна, батарей та гальм - ось і буде на обогрів салону...
-
alexander_khirhyalan
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор