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Ford навчився економити при
обігріві салону електромобіля

Ford навчився економити при обігріві салону електромобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:01

Ford навчився економити при обігріві салону електромобіля

Пропонуємо до обговорення:
Охолодження або обігрів електромобіля скорочують його зарядку до 50%. Тому автовиробників дуже хвилює, як економити на опаленні салону. Ford пропонує висвітлювати салон червоним світлом!

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Знімати кондиціонером тепло з двигуна, батарей та гальм - ось і буде на обогрів салону...
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:38

сокращают заряд или пробег?
antonivs3
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