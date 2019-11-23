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Україна планує збудувати нові
енерголінії до Білорусі...

Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:40

Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили про плани будівництва нових ліній електропередач для розвитку імпорту електроенергії з Білорусі.

Дивися повний текст Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі для імпорту електрики.
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