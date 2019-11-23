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Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 09:40
Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили про плани будівництва нових ліній електропередач для розвитку імпорту електроенергії з Білорусі.
Дивися повний текст Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі для імпорту електрики
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:59
вот так постепенно в Украине и наступает дефицит электроэнергии. Но наше "мудрое" правительство вместо того чтобы строить блоки АЭС, играется с "зеленкой" и строит линии передач.
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