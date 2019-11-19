Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...

RomanTik написав:
вот так постепенно в Украине и наступает дефицит электроэнергии. Но наше "мудрое" правительство вместо того чтобы строить блоки АЭС, играется с "зеленкой" и строит линии передач.
Верхом маразма было досрочно заглушить (скорее, законсервировать) неповрежденные работающие блоки Чернобыльской АЭС по политическим мотивам. Ничего не мешало Украине оставить там работать 1-2 блока, модернизировать их или вместо, построить рядом парочку по новым технологиям. Ведь там уже есть вся необходимая инфраструктура, которая тупо простаивает. И забыть на лет 30 о дефиците э/э.
Вместо этого получили у себя под боком Беларусскую АЭС российского производства и теперь будем тянуть энегргию оттуда? По-хозяйски, да уж