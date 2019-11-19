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Україна планує збудувати нові
енерголінії до Білорусі...

Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:40

Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили про плани будівництва нових ліній електропередач для розвитку імпорту електроенергії з Білорусі.

Дивися повний текст Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі для імпорту електрики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:59

вот так постепенно в Украине и наступает дефицит электроэнергии. Но наше "мудрое" правительство вместо того чтобы строить блоки АЭС, играется с "зеленкой" и строит линии передач.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:23

  RomanTik написав:вот так постепенно в Украине и наступает дефицит электроэнергии. Но наше "мудрое" правительство вместо того чтобы строить блоки АЭС, играется с "зеленкой" и строит линии передач.

Верхом маразма было досрочно заглушить (скорее, законсервировать) неповрежденные работающие блоки Чернобыльской АЭС по политическим мотивам. Ничего не мешало Украине оставить там работать 1-2 блока, модернизировать их или вместо, построить рядом парочку по новым технологиям. Ведь там уже есть вся необходимая инфраструктура, которая тупо простаивает. И забыть на лет 30 о дефиците э/э.

Вместо этого получили у себя под боком Беларусскую АЭС российского производства и теперь будем тянуть энегргию оттуда? По-хозяйски, да уж :o
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:06

  EKO написав:
  RomanTik написав:вот так постепенно в Украине и наступает дефицит электроэнергии. Но наше "мудрое" правительство вместо того чтобы строить блоки АЭС, играется с "зеленкой" и строит линии передач.

Верхом маразма было досрочно заглушить (скорее, законсервировать) неповрежденные работающие блоки Чернобыльской АЭС по политическим мотивам. Ничего не мешало Украине оставить там работать 1-2 блока, модернизировать их или вместо, построить рядом парочку по новым технологиям. Ведь там уже есть вся необходимая инфраструктура, которая тупо простаивает. И забыть на лет 30 о дефиците э/э.

Вместо этого получили у себя под боком Беларусскую АЭС российского производства и теперь будем тянуть энегргию оттуда? По-хозяйски, да уж :o

Вы абсолютно правы - именно НИЧЕГО НЕ МЕШАЛО. Кроме отсутствия денех в сумме 10 млрд. ЕВРО на пару блоков-миллионников. Белорусская АЭС строится на российский кредит с российским же оборудованием, у Украины нет ни того, ни другого. И, видимо, не убудет в обозримом будущем.
Волгарь
 
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