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Коболєв назвав строки остаточної
сертифікації оператора ГТС

Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:22

Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Остаточна сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС) України очікується в другій половині грудня.

Дивися повний текст Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:22

Цирк продолжается.
ГТС нек сертифицирована а с кем простите должен заключать контракт Газпром?
С несертифицированным оператором?
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