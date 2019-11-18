Остаточна сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС) України очікується в другій половині грудня.
Дивися повний текст Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:22
Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав строки остаточної сертифікації оператора ГТС.
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:22
Цирк продолжается.
ГТС нек сертифицирована а с кем простите должен заключать контракт Газпром?
С несертифицированным оператором?
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