Кількість документів, що міністерства надіслали одне одному у паперовій формі, істотно знизилася з 1 жовтня.
Дивися повний текст Дубілет показав результати е-документообігу в держорганах (інфографіка).
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:43
Дубілет показав результати е-документообігу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет показав результати е-документообігу в держорганах (інфографіка).
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:53
Витька,извинись,я всё прощу
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