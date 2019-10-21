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Дубілет показав результати
е-документообігу в...

Дубілет показав результати е-документообігу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:43

Дубілет показав результати е-документообігу в...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість документів, що міністерства надіслали одне одному у паперовій формі, істотно знизилася з 1 жовтня.

Дивися повний текст Дубілет показав результати е-документообігу в держорганах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:43

Майже єдина позитивна новина від зекоманди.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:53

  Sergius написав:Майже єдина позитивна новина від зекоманди.

Сенцов Олег Геннадьевич тоже так думает
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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