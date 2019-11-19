Про це повідомляється на сайті МТС.
Дивися повний текст Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:09
Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна.
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:47
Как то за недорого продали одного из основных операторов большой страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:57
Что-то "патриоты" молчат.
Ведь конечные бенефициары не установлены, или эту информацию от всех скрывают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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