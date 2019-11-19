Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна

Додано: Пон 25 лис, 2019 12:57

Что-то "патриоты" молчат.

Ведь конечные бенефициары не установлены, или эту информацию от всех скрывают

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин