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Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:04
_hunter написав:
Я копипастил в ответ на копипасту.
Про то, что имелась в виду Кузня -- сразу писать нужно было... -- когда говорят
о Пете-продай-фабрику и "продаже" без контекста -- обычно Рошен имеется в виду.
два дописи на одній сторінці з однаковим текстом і ви ще будете казати хто почав дублювати? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4804605#p4804605https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4804718#p4804718
і якщо ви не зрозуміли про яке підприємство йде мова то чого взагалі тоді влізли?
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:25
Не поняли что конкретно вы имели в виду - про кузню не было упоминаний. Все поняли, что речь о рошене. Просто уточняйте в след. раз, что вы имеет в виду, чтобы не было таких простыней, ну, а иначе, будет вот такое...
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