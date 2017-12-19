Найбільша у світі плавуча вітряна турбіна потужністю 8,4 МВт буде встановлена за 20 км від берегів міста Віана-ду-Каштелу в Португалії.
Дивися повний текст У Європі встановлять найбільшу в світі плавучу вітроелектростанцію (відео).
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:11
У Європі встановлять найбільшу в світі плавучу...
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Дивися повний текст У Європі встановлять найбільшу в світі плавучу вітроелектростанцію (відео).
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:11
Очень серьезные разработки осуществляются.Это просто необходимо осуществлять,несмотря на вопли производителей ископаемого топлива.Чего только не навыдумывают эти производители,но прежде всего экология,прежде всего забота о будущем человечества..Есть много проблем,и непростая проблема перенаселенности некоторых районов Земли тоже уже актуальна,бездумное загрязнение мирового океана,разграбление его богатств ,загаживание дна морского всевозможными экспансионистами,и это ведь не только дна Балтики Россией..Так что;"Браво,Португалия!"
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