Обсяги промислового виробництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%.
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:23
Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль
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Дивися повний текст Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:37
Стоило б указать и количество, бенефициаров, размеры, страны,...
- Выведенных по разным "темам" средств с Украины за этот период.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:51
Хорошая статья для тех кто пишет что в украине средняя зарплата по 10 тыс, все щасливые и по 2 раза в год в европу на отдых по безвизу и каждый месяц на щопинг.
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