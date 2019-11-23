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Промвиробництво в Україні
падає п'ятий місяць поспіль

Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:23

Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%.

Дивися повний текст Промвиробництво в Україні падає п'ятий місяць поспіль.
R2
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Епоха зубожіння скінчилась...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:37

Стоило б указать и количество, бенефициаров, размеры, страны,...
- Выведенных по разным "темам" средств с Украины за этот период.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:51

Хорошая статья для тех кто пишет что в украине средняя зарплата по 10 тыс, все щасливые и по 2 раза в год в европу на отдых по безвизу и каждый месяц на щопинг.
blueiceua
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