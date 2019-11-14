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Екс-міністр пояснив, як
корупція та «смотрящі»...

Екс-міністр пояснив, як корупція та «смотрящі»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:59

Екс-міністр пояснив, як корупція та «смотрящі»...

Пропонуємо до обговорення:
Українці масово переплачують за житло через корупцію і так званих «смотрящих» у будівельній сфері. Наприклад, у Києві покупці платять на 100-150 доларів/квадратний метр більше через тіньові схеми.

Дивися повний текст Екс-міністр пояснив, як корупція та «смотрящі» збільшують ціну житла для українців.
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Сдал свою схему с потрохами. Обиделся
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кагбэ готовая заява. Но кому это интересно?
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